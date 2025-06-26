Інтерфакс-Україна
Події
22:25 26.06.2025

Нідерланди та Бельгія передали Україні 2 мисливці за мінами

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Нідерланди та Бельгія передали Україні два мисливці за мінами, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на платформі Х у четвер.

"Це дуже важливо для України з огляду на безпеку на Чорному морі, а також у більш широкому сенсі для торговельних шляхів і продовольчої безпеки. За короткий час український екіпаж та технічний персонал пройшли підготовку. Пишаємося цим досягненням!", - написав Брекельманс на X.

Як повідомляє портал Defensie.nl Україні було передано бельгійський тральщик BNS Narcis та голландський Zr.Ms Vlaardingen. Це відбулося під час церемонії на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге.

"Про це повідомляється лише зараз з міркувань оперативної безпеки", - зазначено в повідомленні Defensie.nl.

"Відтепер Zr.Ms Vlaardingen носитиме ім'я українського міста Мелітополь. Наприкінці 2025 року буде передано Zr.Ms. Makkum. Цей корабель буде названий на честь українського міста Генічеськ. Обидва українські міста наразі незаконно окуповані російським агресором", - пише . Defensie.nl.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1938251866481246638

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2025/06/26/belgie-en-nederland-schenken-oekraine-eerste-mijnenjagers

Теги: #допомога #бельгія #нідерланди

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