Інтерфакс-Україна
Події
21:54 26.06.2025

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

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Україна розраховує на подальшу підтримку лідерів Європи для покриття своїх бюджетних потреб на наступний рік, заявив президент України Володимир Зеленський.

"А бюджетна підтримка залишається для нас життєво важливою. Кожен з вас розуміє, що війна створює бюджетний дефіцит – і в умовах постійних російських атак жодна європейська країна не зможе самостійно впоратися з цим дефіцитом. І ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку для покриття наших бюджетних потреб – особливо на наступний рік", - сказав він під час виступу на саміті Європейської Ради.

Окрім того, президент наголосив, що Україна виконує всі свої зобов'язання щодо вступу до ЄС, тому справедливо було б отримати у відповідь чіткі сигнали підтримки Європейського союзу, що визнають прогрес.

"Зараз потрібне чітке політичне повідомлення – що Україна твердо стоїть на європейському шляху, і що Європа дотримується своїх обіцянок. Будь-яка затримка з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – привід сумніватися в словах і зобов'язаннях Європи", - додав Зеленський.

За його словами, відкриття першого кластера для переговорів до вступу в ЄС "Основи" - може бути більше, ніж просто технічним кроком.

"Це буде політичне рішення, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб бути готовими до всіх кластерів цього року", - резюмував президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14883

Теги: #єс #бюджет #президент

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