Інтерфакс-Україна
Події
18:08 26.06.2025

Саміт ЄС вказав на важливість захисту східного кордону Євросоюзу

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Саміт ЄС вказав на важливість захисту східного кордону Євросоюзу

Європейська рада, яка засідає в четвер у Брюсселі, у своїх висновках наголосила на значенні для безпеки ЄС підвищення захищеності східних кордонів співтовариства, зокрема з урахуванням "загроз з боку Росії та Білорусі".

"Європейська рада наголошує, що захист усіх сухопутних, повітряних і морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи загалом, зокрема, східного кордону ЄС, з огляду на загрози з боку Росії та Білорусі", - йдеться в опублікованому документі.

У висновках наголошується також на важливості захисту від "загроз на інших кордонах ЄС".

Європейській комісії та високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки та оборони доручається "представити подальші пропозиції".

Теги: #саміт_єс

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