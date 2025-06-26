Саміт ЄС вказав на важливість захисту східного кордону Євросоюзу

Європейська рада, яка засідає в четвер у Брюсселі, у своїх висновках наголосила на значенні для безпеки ЄС підвищення захищеності східних кордонів співтовариства, зокрема з урахуванням "загроз з боку Росії та Білорусі".

"Європейська рада наголошує, що захист усіх сухопутних, повітряних і морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи загалом, зокрема, східного кордону ЄС, з огляду на загрози з боку Росії та Білорусі", - йдеться в опублікованому документі.

У висновках наголошується також на важливості захисту від "загроз на інших кордонах ЄС".

Європейській комісії та високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки та оборони доручається "представити подальші пропозиції".