Мінсоцполітики та БФ "Прихисти своїх" мають намір запустити платформу пошуку роботи і житла для переселенців

Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд "Прихисти своїх" підписали меморандум про співпрацю щодо запуск онлайн-платформи, яка поєднає пошук роботи і житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Сьогодні під час війни дуже важливо допомогти людям, які стали вимушено переміщеними, відновити нормальне життя. Йдеться не лише про житло, але й про допомогу у пошуку роботи, інтеграції до життя у нових громадах. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають ВПО налагодити життя на новому місці. Ми активно розвиваємо такі інструменти підтримки як субсидія на оренду житла для ВПО, психосоціальна підтримка в "Центрах життєстійкості", послуги підтриманого проживання для ВПО похилого віку або осіб з інвалідністю, послуга "муніципальна няня" та інші", - цитує міністерку соціальної політики Оксану Жолнович пресслужба відомства.

Зазначається, що в рамках співпраці з "Прихисти своїх" з Мінсоцполітики вдасться розширити роботу щодо забезпечення ВПО можливостями працевлаштування, професійного навчання та юридичної підтримки.