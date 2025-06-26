Інтерфакс-Україна
Події
16:55 26.06.2025

Мінсоцполітики та БФ "Прихисти своїх" мають намір запустити платформу пошуку роботи і житла для переселенців

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Мінсоцполітики та БФ "Прихисти своїх" мають намір запустити платформу пошуку роботи і житла для переселенців

Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд "Прихисти своїх" підписали меморандум про співпрацю щодо запуск онлайн-платформи, яка поєднає пошук роботи і житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Сьогодні під час війни дуже важливо допомогти людям, які стали вимушено переміщеними, відновити нормальне життя. Йдеться не лише про житло, але й про допомогу у пошуку роботи, інтеграції до життя у нових громадах. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають ВПО налагодити життя на новому місці. Ми активно розвиваємо такі інструменти підтримки як субсидія на оренду житла для ВПО, психосоціальна підтримка в "Центрах життєстійкості", послуги підтриманого проживання для ВПО похилого віку або осіб з інвалідністю, послуга "муніципальна няня" та інші", - цитує міністерку соціальної політики Оксану Жолнович пресслужба відомства.

Зазначається, що в рамках співпраці з "Прихисти своїх" з Мінсоцполітики вдасться розширити роботу щодо забезпечення ВПО можливостями працевлаштування, професійного навчання та юридичної підтримки.

Теги: #платформа #переселенці #житло

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