Інтерфакс-Україна
Події
14:11 26.06.2025

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

1 хв читати
Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони.

"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.

Також він повідомив, що в Херсонській області будується 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня, а також будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду. 

"Вони мають запрацювати до 1 вересня. Частину шкільних автобусів уже закуплено, іншу — має бути придбано найближчим часом. Дав завдання МОН і Мінфіну розглянути й покрити потребу громад у транспорті", - написав він.

Шмигаль повідомив, що у 2025 році на всі проєкти відновлення Херсонщини уряд спрямує майже 6,3 млрд грн.

"У Посад-Покровському триває масштабна відбудова. На реалізацію експериментального проєкту передбачено понад 2,2 млрд грн. Перед відповідальними стоїть завдання активно продовжувати роботу, важливо не знижувати темпів", - додав він.

Крім того, прем'єр поставив завдання Міністерством аграрної політики розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за прикладом компенсації за розмінування. 

Теги: #реб #прифронтові_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 04.06.2025
Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

19:07 04.06.2025
До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

10:08 30.04.2025
Освітній омбудсмен обговорила з міністром освітній процес в умовах воєнного стану на прифронтових територіях

Освітній омбудсмен обговорила з міністром освітній процес в умовах воєнного стану на прифронтових територіях

16:42 24.04.2025
Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

14:10 15.04.2025
В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

18:14 11.04.2025
Держава законтрактувала тільки 10% обсягів вітчизняного виробництва засобів РЕБ через брак коштів - Камишін

Держава законтрактувала тільки 10% обсягів вітчизняного виробництва засобів РЕБ через брак коштів - Камишін

18:14 10.04.2025
Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

11:57 30.03.2025
На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР

На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР

14:50 19.03.2025
Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди"

Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди"

17:02 06.03.2025
"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

ВАЖЛИВЕ

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено – Сирський

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

ОСТАННЄ

Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ

В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

В День пам’яті загиблих захисників пройде всеукраїнська акції "Сонях"

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

Нацгвардія та МВС заявили про спільну позицію у зв'язку з інцидентом в Івано-Франківську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА