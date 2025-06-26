Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони.

"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.

Також він повідомив, що в Херсонській області будується 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня, а також будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду.

"Вони мають запрацювати до 1 вересня. Частину шкільних автобусів уже закуплено, іншу — має бути придбано найближчим часом. Дав завдання МОН і Мінфіну розглянути й покрити потребу громад у транспорті", - написав він.

Шмигаль повідомив, що у 2025 році на всі проєкти відновлення Херсонщини уряд спрямує майже 6,3 млрд грн.

"У Посад-Покровському триває масштабна відбудова. На реалізацію експериментального проєкту передбачено понад 2,2 млрд грн. Перед відповідальними стоїть завдання активно продовжувати роботу, важливо не знижувати темпів", - додав він.

Крім того, прем'єр поставив завдання Міністерством аграрної політики розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за прикладом компенсації за розмінування.