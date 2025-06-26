У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

У місті Білозерське Донецької області внаслідок нічної атаки з боку російських військ поранено п’ятьох цивільних осіб, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"26 червня 2025 року о 02:00 збройні сили рф поцілили БпЛА "Герань-2" по п’ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір", – йдеться у повідомленні.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу.

Унаслідок атаки також пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Джерело: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/4095