Потрібна сильна політична співпраця, щоб кожний російський злочинець, зокрема Путін, постали перед судом – Зеленський

Потрібна сильна політична співпраця, щоб кожний російський злочинець, зокрема Володимир Путін, постали перед судом, агресор повинен програти, над цим ведеться робота, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу – це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки для того, щоб це запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити те, що кожний російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи Путіна. Це той шлях, який ми повинні пройти. Від самого початку аж до реальних звинувачень і реальних вироків", - сказав Зеленський під час звернення до представників парламентів країн – членів ПАРЄ на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Він закликав учасників засідання залишатися залученими та лідерами. Окрім того, президент наголосив на важливості військової підтримки України, жорстоких санкцій проти Росії, політичному тиску на агресора.

"Це те, що змушує Росію відчувати справжню ціну цієї війни. І так, агресор повинен програти. І ми працюємо над цим", - додав Зеленський.

"Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі агресивні злочини, знали, що відповідальність настане", - сказав президент.

Він наголосив, що Гаага – ідеальне місце для того, щоб злочин агресії був зафіксований, засуджений і покараний.