Пентагон та ФБР розслідують витік секретної інформації про авіаудари США по Ірану - ЗМІ

Пентагон у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США розпочав кримінальне розслідування витоку секретної оцінки Агентства оборонної розвідки щодо наслідків ударів по іранських ядерних об’єктах.

"Ми зараз проводимо розслідування витоку з ФБР, тому що ця інформація призначена для внутрішніх цілей, оцінки бойових збитків", – заявив міністр оборони США Піт Хегсет у середу під час саміту НАТО, повідомляє Politico.

За інформацією видання, він підтвердив існування секретної оцінки розвідки та заявив, що її висновки мають "низьку довіру". Також Хегсет зазначив, що пошкодження іранських об’єктів були "від помірних до важких", і, за його словами, "набагато ймовірніше серйозним і знищеним".

Як повідомлялося, у вівторок CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередня оцінка розвідувального управління Міноборони США показує: американські удари по Ірану не змогли ліквідувати основи іранської ядерної програми. "Три людини, ознайомлені з первісною оцінкою розвідки США, заявили, що удари США по ядерних об'єктах Ірану у вихідні не знищили ключових складників ядерної програми, яка, імовірно, відкотилася у своєму розвитку лише на місяці", - інформував телеканал.

Два співрозмовники розповіли CNN, що запаси збагаченого урану залишилися цілими. Одне джерело додало, що іранські центрифуги зі збагачення урану переважно вціліли.

Водночас The New York Times, посилаючись на джерела, писала, що в секретній доповіді розвідувального управління йдеться про те, що удари, завдані минулими вихідними, відкинули ядерну програму Ірану менш як на шість місяців, а "заява президента Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану було знищено, завищена".

В свою чергу президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард в своєму дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначила, що нові розвідувальні дані Сполучених Штатів підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану — Натанз, Фордоу та Есфахан — були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років.

Джерело: https://www.politico.eu/article/us-pentagon-investigation-iran-intel-leak-pete-hegseth-donald-trump-rubio/