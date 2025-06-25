Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

Сьогодні розпочинається процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України, активізується юридична робота щодо цього, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Кожен військовий злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена, і це стосується також Росії. Зараз ми серйозно активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях", - сказав Зеленський після підписання угоди про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Президент подякував Комітету міністрів і Раді Європі, а також всім, хто проявив лідерські якості. За його словами, "справедливість вимагає часу, але я впевнений, що вона має бути відновлена".

"Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі", - наголосив Зеленський.

За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, після підписання сьогоднішньої угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, "щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом".

Джерело: https://www.youtube.com/live/is26I69_J08?si=SS9k6aiHseno6WIn