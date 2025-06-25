За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

Фото: ДСНС

За останніми даними, у Дніпрі через російську ракетну атаку у вівторок, 24 червня, постраждали 304 цивільні особи, у лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі, за останніми даними, через ракетну атаку напередодні – 304 постраждалих. У лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей", - написав він у телеграмі у середу.

За його даними, з 14 поранених в місті Самар п’ятеро – все ще в стаціонарі.

Як повідомлялося, 24 червня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану ракетну атаку на Дніпро та місто Самар у Дніпропетровській області. Раніше повідомлялося про 19 загиблих у Дніпрі (загалом по області – 21) та більше 300 постраждалих.