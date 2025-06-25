Інтерфакс-Україна
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14:59 25.06.2025

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

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Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету 2025 року на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд приймає законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони. Також пропонуємо більше 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За словами прем'єра, ще 6,3 млрд грн планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. 

Крім того, 6,1 млрд грн передбачено для Міністерства освіти і науки, аби з 1 вересня діти 5-11 класів у прифронтових регіонах могли отримувати безкоштовні обіди у своїх школах.

Серед іншого, ще 3,1 млрд грн пропонуємо виділити Міністерству охорони здоров’я для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією. 

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.  Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року. Ведеться постійна робота з партнерами та з міжнародними фінансовими організаціями, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту і відновлення", - підкреслив Шмигаль.

Теги: #кабмін #держбюджет #шмигаль

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