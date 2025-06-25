Заходи саміту НАТО затримуються

Заходи програми другого дня саміту НАТО відбуваються із затримкою.

Як повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" із саміту в Гаазі, на другий день програми, у середу, на 10 годину ранку було заплановано офіційну вітальну церемонію та групове фото, після чого о 10.30 мало початися засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів.

Офіційна вітальна церемонія розпочалася тільки о 10.50, що призведе до затримки і початку засідання Північноатлантичної ради.

Як повідомляє нідерландський мовник NOS, президент США Дональд Трамп, який вже прибув у приміщення Всесвітнього форуму, проводить попередні переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.