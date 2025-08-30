На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин.

Наразі затримки зафіксовано у таких рейсах: №74 Перемишль – Харків; №24 Хелм – Київ; №144 Рахів – Суми; №2 Івано-Франківськ – Харків; №21 Харків – Львів; №106 Одеса – Київ.

"Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", — повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

За затримками рейсів пропонують слідкувати за наступним посиланням:https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.

