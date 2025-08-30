Інтерфакс-Україна
Події
06:14 30.08.2025

На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

1 хв читати

Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин.

Наразі затримки зафіксовано у таких рейсах: №74 Перемишль – Харків; №24 Хелм – Київ; №144 Рахів – Суми; №2 Івано-Франківськ – Харків; №21 Харків – Львів; №106 Одеса – Київ.

"Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", — повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

За затримками рейсів пропонують слідкувати за наступним посиланням:https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JQKKoPnXv/?mibextid=wwXIfr

Теги: #уз #київська #затримка

