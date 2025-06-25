Рубіо: Якщо США введуть нові санкції проти РФ, це позбавить можливості діалогу щодо України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Введення нових санкцій проти Росії призвело б до зникнення можливості для діалогу з Москвою, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Якби ми зробили те, що всі тут хочуть від нас, а це ввести нові санкції, то ми, можливо, втратили б можливість говорити з ними про припинення вогню", - сказав Рубіо в інтерв'ю виданню Politico на полях саміту НАТО в Гаазі.

За його словами, президент США Дональд Трамп "знає, коли буде правильний час і місце" для економічних заходів проти Росії, та адміністрація співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу "необхідну гнучкість".

Рубіо підкреслив, що коли і якщо санкції будуть введені, то "вікно можливості для переговорів з Росією, ймовірно, закриється".

"Якщо Трамп введе їх, то це буде означати визнання того, що це питання не буде врегульоване шляхом переговорів найближчим часом", - сказав держсекретар США.

Він додав, що Вашингтон продовжить взаємодіяти з Москвою. "Якщо у нас буде можливість змінити ситуацію, посадити їх за стіл переговорів, то ми нею скористаємося", - зазначив він.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – з чим Вашингтон не згоден.

"На наше розуміння, росіяни намагатимуться досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо", – сказав він. "Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають".