Інтерфакс-Україна
Події
11:45 25.06.2025

Рубіо: Якщо США введуть нові санкції проти РФ, це позбавить можливості діалогу щодо України

2 хв читати
Рубіо: Якщо США введуть нові санкції проти РФ, це позбавить можливості діалогу щодо України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Введення нових санкцій проти Росії призвело б до зникнення можливості для діалогу з Москвою, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Якби ми зробили те, що всі тут хочуть від нас, а це ввести нові санкції, то ми, можливо, втратили б можливість говорити з ними про припинення вогню", - сказав Рубіо в інтерв'ю виданню Politico на полях саміту НАТО в Гаазі.

За його словами, президент США Дональд Трамп "знає, коли буде правильний час і місце" для економічних заходів проти Росії, та адміністрація співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу "необхідну гнучкість".

Рубіо підкреслив, що коли і якщо санкції будуть введені, то "вікно можливості для переговорів з Росією, ймовірно, закриється".

"Якщо Трамп введе їх, то це буде означати визнання того, що це питання не буде врегульоване шляхом переговорів найближчим часом", - сказав держсекретар США.

Він додав, що Вашингтон продовжить взаємодіяти з Москвою. "Якщо у нас буде можливість змінити ситуацію, посадити їх за стіл переговорів, то ми нею скористаємося", - зазначив він.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – з чим Вашингтон не згоден.

"На наше розуміння, росіяни намагатимуться досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо", – сказав він. "Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають".

Теги: #рубіо #діалог #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 25.06.2025
Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

17:09 24.06.2025
Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

13:32 24.06.2025
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа

06:32 24.06.2025
Канада та ЄС обіцяють посилювати санкційний тиск на Росію

Канада та ЄС обіцяють посилювати санкційний тиск на Росію

12:58 23.06.2025
В ЄС сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ на засіданні Євроради

В ЄС сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ на засіданні Євроради

17:34 20.06.2025
Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

15:12 20.06.2025
Україна запровадила санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

Україна запровадила санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

14:38 15.06.2025
МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

13:40 15.06.2025
Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

17:24 12.06.2025
Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

ВАЖЛИВЕ

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Чернишову на 26 червня

Зеленський на саміті НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом

ОСТАННЄ

Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

Єрмак на саміті НАТО: Альянс підтримуватиме Україну надалі

В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози

З окупованої території в Україну повернувся 17-річний хлопець

"Метінвест" створив новий панцир для захисту ЗРК Patriot

Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА