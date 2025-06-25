10:34 25.06.2025
Велика Британія закупить у США 12 літаків F-35, здатних нести ядерні боєголовки
Велика Британія придбає 12 американських винищувачів-бомбардувальників F-35, здатних нести ядерні боєголовки, повідомляє в середу телеканал SkyNews із посиланням на уряд Великої Британії.
Британський прем'єр Кір Стармер зазначив: "Ці літаки подвійного призначення F-35 ознаменують нову еру для наших провідних у світі Королівських ВПС і будуть стримувати ворожі загрози стосовно Великої Британії та наших союзників".
Телеканал зазначає, що F-35, зокрема, можуть нести ядерну зброю.
Генсек НАТО Марк Рютте раніше схвалив рішення Лондона. "Це ще один потужний внесок Великої Британії в НАТО", - сказав він.