Інтерфакс-Україна
Події
10:34 25.06.2025

Велика Британія закупить у США 12 літаків F-35, здатних нести ядерні боєголовки

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Велика Британія закупить у США 12 літаків F-35, здатних нести ядерні боєголовки

Велика Британія придбає 12 американських винищувачів-бомбардувальників F-35, здатних нести ядерні боєголовки, повідомляє в середу телеканал SkyNews із посиланням на уряд Великої Британії.

Британський прем'єр Кір Стармер зазначив: "Ці літаки подвійного призначення F-35 ознаменують нову еру для наших провідних у світі Королівських ВПС і будуть стримувати ворожі загрози стосовно Великої Британії та наших союзників".

Телеканал зазначає, що F-35, зокрема, можуть нести ядерну зброю.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше схвалив рішення Лондона. "Це ще один потужний внесок Великої Британії в НАТО", - сказав він.

Теги: #f_35 #велика_британія

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