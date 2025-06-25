Інтерфакс-Україна
Події
02:59 25.06.2025

Одна людина постраждала через атаку російських дронів по Харкову - мер

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Одна людина постраждала під час нічної атаки російськиїх БпЛА по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграм.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру вночі Харків був атакований сімома ворожими безпілотниками типу "шахед".

"Всі удари прийшлися по Київському району міста - по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком. Людину, що постраждала під час обстрілу, шпиталізовано", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2726

Теги: #харків #постраждалий #атака #бпла

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