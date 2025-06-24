Інтерфакс-Україна
Події
23:46 24.06.2025

Арахамія та Гетманцев внесли в Раду з Міноборони пакет законопроєктів про Defence City з пільгами для ОПК

2 хв читати

Пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає пільгові умови роботи для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та був розроблений разом з Міністерством оборони, подали на реєстрацію в Верховну Раду голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія та голова парламентського комітету з питань фінансів. Податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу - Defence City… Щоб наша оборонка не виживала, а зростала", – написав Гетманцев у телеграм у вівторок.

За його словами, законопроєкти передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року у виді звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо), зазначив Гетманцев.

Він додав, що підприємства з переліку також отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу, підтримку в релокації та можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Передбачається, що перелік резидентів Defence City формуватиме і вестиме Міноборони. Цей перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Голова комітету уточнив, що у пакет увійшли чотири законопроєкти зі змінами до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також інших законів.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/9598

Теги: #city #defence #законопроєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 09.04.2025
Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

21:26 02.04.2025
Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

21:22 02.04.2025
Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

12:31 07.02.2025
Стефанчук сподівається на ухвалення законопроєкту щодо прискорення проходження в парламенті євроінтеграційних ініціатив

Стефанчук сподівається на ухвалення законопроєкту щодо прискорення проходження в парламенті євроінтеграційних ініціатив

12:52 16.01.2025
Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкти про "правки Лозового"

Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкти про "правки Лозового"

19:42 14.01.2025
У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

13:07 18.12.2024
Рада підтримала створення Єдиного електронного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Держслужби спецтранспорту

Рада підтримала створення Єдиного електронного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Держслужби спецтранспорту

17:24 12.11.2024
Кабмін схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності та збільшення тривалості оплачуваного лікування - Шмигаль

Кабмін схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності та збільшення тривалості оплачуваного лікування - Шмигаль

12:47 30.08.2024
Київрада звернулася до парламенту й Кабміну терміново вирішити проблемні питання захисту пам'яток

Київрада звернулася до парламенту й Кабміну терміново вирішити проблемні питання захисту пам'яток

17:32 22.08.2024
Стефанчук анонсував проведення незабаром у Раді дня розгляду ветеранських законопроєктів й ініціатив

Стефанчук анонсував проведення незабаром у Раді дня розгляду ветеранських законопроєктів й ініціатив

ВАЖЛИВЕ

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

ОСТАННЄ

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів

Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона по Купʼянську - прокуратура

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА