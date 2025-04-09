Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

Освітній омбудсмен Надія Лещик надала пропозиції до законопроєктів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв в Україні.

"Уважно опрацювала проєкти законів України про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв (реєстр. № 13120 та №13120-1) і надіслала опис проблематики та пропозиції стосовно запропонованих змін", - написала Лещик у мережі Facebook.

За її словами, реформа профільної освіти, що включає створення мережі ліцеїв, необхідна, щоб покращити якість освіти, зменшивши навантаження на учнів та надавши їм право здобувати освіту в старшій школі за певним профілем, а також зменшити освітню нерівність та забезпечити рівний доступ до якісної освіти учнів з невеликих міст, селищ та сільської місцевості.

Зокрема, вона відзначила такі проблемні питання у проектах законів: відсутність чітких вимог до кількості учнів у ліцеї; прогнозування мережі ліцеїв та необхідного матеріально-технічного забезпечення для забезпечення доступу здобувачів освіти до повної загальної середньої освіти (автобуси, пансіонати); доступ до повної загальної середньої освіти – кількість учнів 9-х класів, які не продовжили здобувати повну загальну середню освіту; затвердження та формування мережі ліцеїв до 1 вересня 2025 року; громадське обговорення щодо реорганізації, зміни типу, ліквідації закладу загальної середньої освіти в сільській місцевості має тривати 1 рік; повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та повноваження територіальних громад щодо розробки проєкту плану формування мережі закладів освіти; співфінансування ліцеїв громадами; кількість учнів у дистанційному класі; фінансування комунальних закладів загальної середньої освіти; заборона функціонування початкової школи у ліцеї.