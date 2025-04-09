Інтерфакс-Україна

Події

11:40 09.04.2025

Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

2 хв читати
Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

Освітній омбудсмен Надія Лещик надала пропозиції до законопроєктів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв в Україні.

"Уважно опрацювала проєкти законів України про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв (реєстр. № 13120 та №13120-1) і надіслала опис проблематики та пропозиції стосовно запропонованих змін", - написала Лещик у мережі Facebook.

За її словами, реформа профільної освіти, що включає створення мережі ліцеїв, необхідна, щоб покращити якість освіти, зменшивши навантаження на учнів та надавши їм право здобувати освіту в старшій школі за певним профілем, а також зменшити освітню нерівність та забезпечити рівний доступ до якісної освіти учнів з невеликих міст, селищ та сільської місцевості.

Зокрема, вона відзначила такі проблемні питання у проектах законів: відсутність чітких вимог до кількості учнів у ліцеї; прогнозування мережі ліцеїв та необхідного матеріально-технічного забезпечення для забезпечення доступу здобувачів освіти до повної загальної середньої освіти (автобуси, пансіонати); доступ до повної загальної середньої освіти – кількість учнів 9-х класів, які не продовжили здобувати повну загальну середню освіту; затвердження та формування мережі ліцеїв до 1 вересня 2025 року; громадське обговорення щодо реорганізації, зміни типу, ліквідації закладу загальної середньої освіти в сільській місцевості має тривати 1 рік; повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та повноваження територіальних громад щодо розробки проєкту плану формування мережі закладів освіти; співфінансування ліцеїв громадами; кількість учнів у дистанційному класі; фінансування комунальних закладів загальної середньої освіти; заборона функціонування початкової школи у ліцеї.

Теги: #законопроєкти #ліцеї #лещик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 02.04.2025
Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

21:22 02.04.2025
Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

12:31 07.02.2025
Стефанчук сподівається на ухвалення законопроєкту щодо прискорення проходження в парламенті євроінтеграційних ініціатив

Стефанчук сподівається на ухвалення законопроєкту щодо прискорення проходження в парламенті євроінтеграційних ініціатив

12:52 16.01.2025
Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкти про "правки Лозового"

Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкти про "правки Лозового"

19:42 14.01.2025
У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

13:07 18.12.2024
Рада підтримала створення Єдиного електронного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Держслужби спецтранспорту

Рада підтримала створення Єдиного електронного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Держслужби спецтранспорту

17:24 12.11.2024
Кабмін схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності та збільшення тривалості оплачуваного лікування - Шмигаль

Кабмін схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності та збільшення тривалості оплачуваного лікування - Шмигаль

15:02 01.11.2024
Кабмін призначив Лещик новим освітнім омбудсменом

Кабмін призначив Лещик новим освітнім омбудсменом

12:47 30.08.2024
Київрада звернулася до парламенту й Кабміну терміново вирішити проблемні питання захисту пам'яток

Київрада звернулася до парламенту й Кабміну терміново вирішити проблемні питання захисту пам'яток

17:32 22.08.2024
Стефанчук анонсував проведення незабаром у Раді дня розгляду ветеранських законопроєктів й ініціатив

Стефанчук анонсував проведення незабаром у Раді дня розгляду ветеранських законопроєктів й ініціатив

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ОСТАННЄ

В МЗС КНР перевіряють інформацію про потрапляння своїх громадян в полон в Україні

Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

Кабмін уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній державі

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

Урядова команда прибула в Брюссель для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС - Шмигаль

Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА