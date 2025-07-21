Інтерфакс-Україна
Події
22:24 21.07.2025

Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур – прем’єрка про законодавчі зміни

1 хв читати

Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів, це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко після засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

"Нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства", – написала вона у Facebook.

Свириденко додала, що "завислі" справи без доказів будуть закриті.

Прем’єрка підтвердила раніше зроблено президентом повідомлення, що РНБО ухвалило рішення про введення мораторія на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

"Що ми змінюємо: контроль буде точковим — лише там, де дійсно високі ризики; цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим", – описала вона основні зміни.

За словами Свириденко, прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців, і за його результатами 30% цих проваджень вже закриті.

Джерело: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/pfbid0m5fQRfcA6gmyS2Zyqrd1wM2rvT85y2KKGiBB1KPbAGhM9CWpMSNBUgrWCekgkabJl

Теги: #перевірки #бізнес #законопроєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 21.07.2025
Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

20:17 20.07.2025
Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

12:43 18.07.2025
Переробка агрокультур - це наступний великий український кит – інвестор Мішалов

Переробка агрокультур - це наступний великий український кит – інвестор Мішалов

18:20 17.07.2025
Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

22:56 12.07.2025
Зеленський очікує від Ради швидкого розгляду законопроєктів про множинне громадянство та міжнародні угоди

Зеленський очікує від Ради швидкого розгляду законопроєктів про множинне громадянство та міжнародні угоди

12:37 10.07.2025
Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

11:10 10.07.2025
Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

10:54 10.07.2025
Співзасновник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

Співзасновник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

19:22 08.07.2025
Раді пропонують ухвалити в першому читанні законопроєкт, що повертає строкову службу

Раді пропонують ухвалити в першому читанні законопроєкт, що повертає строкову службу

18:15 08.07.2025
Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

НАБУ: Жодної причетності працівника НАБУ до спецслужб РФ не встановлено, доказів участі в антидержавній діяльності немає

ОСТАННЄ

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Сибіга про переговори у Стамбулі: дуже важливо, щоб ці зустрічі були предметні

Барро відвідав Чорнобильську зону і обговорив співпрацю з Україною в сфері ядерної безпеки

ДСНС ліквідувала всі 15 пожеж, що виникли через нічні атаки окупантів

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зеленський розраховує на швидке ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо чистоти роботи правоохоронців в економічних справах

Глава МЗС Франції оглянув зразки БПЛА українського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА