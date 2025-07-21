Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур – прем’єрка про законодавчі зміни

Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів, це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко після засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

"Нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства", – написала вона у Facebook.

Свириденко додала, що "завислі" справи без доказів будуть закриті.

Прем’єрка підтвердила раніше зроблено президентом повідомлення, що РНБО ухвалило рішення про введення мораторія на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

"Що ми змінюємо: контроль буде точковим — лише там, де дійсно високі ризики; цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим", – описала вона основні зміни.

За словами Свириденко, прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців, і за його результатами 30% цих проваджень вже закриті.

Джерело: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/pfbid0m5fQRfcA6gmyS2Zyqrd1wM2rvT85y2KKGiBB1KPbAGhM9CWpMSNBUgrWCekgkabJl