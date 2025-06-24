Інтерфакс-Україна
Події
17:48 24.06.2025

Трамп прямує на саміт НАТО: Сподіваюсь, ми багато чого досягнемо

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Трамп прямує на саміт НАТО: Сподіваюсь, ми багато чого досягнемо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що прямує на саміт НАТО у Гаазі, де очікує на зустрічі з "європейськими друзями та іншими".

"Прямую до НАТО, де, в найгіршому випадку, це буде набагато спокійніший період, ніж той, який я щойно пережив з Ізраїлем та Іраном. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма моїми дуже хорошими європейськими друзями та іншими. Сподіваюсь, ми багато чого досягнемо!" - написав він у соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Теги: #саміт_нато #трамп

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