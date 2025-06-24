Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів спільне виробництво дронів, оборонну підтримку і санкції

Президент України провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в рамках свого візиту до Гааги, під час якої сторони обговорили низку питань, зокрема, оборонної співпраці та допомоги.

"Нідерланди – наш надійний партнер та один із найбільших донорів військової допомоги у Європі. Цінуємо це лідерство в захисті життя. І сьогодні обговорили, як масштабувати результати. Перше: спільне виробництво дронів – в Україні та в Нідерландах. Друге: закупівлі засобів ППО. Третє: новий оборонний пакет, до якого входить саме те, що допоможе боротися з роями російсько-іранських "шахедів", - написав Зеленський у Телеграм за підсумками зустрічі у вівторок.

Також сторони порушили питання санкцій, євроінтеграції та єдності в межах ЄС. "Україна свої зобов’язання виконує, і я дякую Нідерландам за готовність допомагати у відкритті давно заслужених кластерів", - відзначив голова держави.

Він повідомив про домовленість співпрацювати з Нідерландами над забезпеченням правосуддя в російсько-українській війні. "Сьогодні ми в Гаазі, місті справедливості, і важливо, щоб справедливість досягнула всіх воєнних злочинців", - додав Зеленський.