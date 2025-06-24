Інтерфакс-Україна
Події
17:16 24.06.2025

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів спільне виробництво дронів, оборонну підтримку і санкції

1 хв читати
Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів спільне виробництво дронів, оборонну підтримку і санкції

Президент України провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в рамках свого візиту до Гааги, під час якої сторони обговорили низку питань, зокрема, оборонної співпраці та допомоги.

"Нідерланди – наш надійний партнер та один із найбільших донорів військової допомоги у Європі. Цінуємо це лідерство в захисті життя. І сьогодні обговорили, як масштабувати результати. Перше: спільне виробництво дронів – в Україні та в Нідерландах. Друге: закупівлі засобів ППО. Третє: новий оборонний пакет, до якого входить саме те, що допоможе боротися з роями російсько-іранських "шахедів", - написав Зеленський у Телеграм за підсумками зустрічі у вівторок.

Також сторони порушили питання санкцій, євроінтеграції та єдності в межах ЄС. "Україна свої зобов’язання виконує, і я дякую Нідерландам за готовність допомагати у відкритті давно заслужених кластерів", - відзначив голова держави.

Він повідомив про домовленість співпрацювати з Нідерландами над забезпеченням правосуддя в російсько-українській війні. "Сьогодні ми в Гаазі, місті справедливості, і важливо, щоб справедливість досягнула всіх воєнних злочинців", - додав Зеленський.

 

Теги: #схооф #нідерланди #зеленская #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 24.06.2025
Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

15:40 24.06.2025
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

12:58 24.06.2025
Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

11:16 24.06.2025
Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги на EUR175 млн

Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги на EUR175 млн

15:24 21.06.2025
На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

15:05 21.06.2025
39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

12:52 21.06.2025
Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

19:52 06.06.2025
Вибори до парламенту Нідерландів призначені на 29 жовтня

Вибори до парламенту Нідерландів призначені на 29 жовтня

22:36 05.06.2025
Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

18:50 04.06.2025
Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом РФ

Трамп прямує на саміт НАТО: Сподіваюсь, ми багато чого досягнемо

Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи у місці влучання по ліцею, стало відомо про 14 постраждалих

Генпрокурор Кравченко скасував пілотний механізм добору до кадрового резерву та анонсував підготовку нового закону

ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

Генштаб ЗСУ: на покровський напрямок припадає більше третини всіх атак окупантів

ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військовим навчальним центрам на Львівщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА