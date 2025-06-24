Інтерфакс-Україна
Події
13:19 24.06.2025

Шмигаль доручив пришвидшити запуск Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами

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Шмигаль доручив пришвидшити запуск Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствами та відповідальними особами пришвидшити процес запуску Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами і розробити план дій для залучення міжнародних коштів безпосередньо на розмінувальну діяльність.

"В Офісі протимінної діяльності ДСНС провели нараду щодо стану виконання заходів із гуманітарного розмінування. Маємо значний прогрес й одночасно ще багато викликів, на які слід належно реагувати. Площа потенційно замінованих земель, порівняно з кінцем 2022 року, зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тис. км. кв. Переважно це сільськогосподарські землі. Розмінувальні роботи проводять ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, наразі на ринку працюють 112 сертифікованих операторів, з них 8 — іноземні, а також іхній ресурс в понад 9 тис. людей, 278 машин із розмінування та земляних машин, понад 13 тис. металошукачів.

"Заслухав доповіді першої віцепрем’єр-міністерки, міністра аграрної політики та міністра внутрішніх справ. Обговорили пропозиції, як посилити розмінувальну підтримку фермерів. Наголосив, що Державний аграрний реєстр має стати визначальною частиною інформаційного забезпечення Центру гуманітарного розмінування. Дані в реєстр мають вноситися оперативніше", - додав прем'єр.

Відзначається, що в Міністерстві оборони поінформували щодо розмінування прифронтових територій.

"Домовилися з міністерствами перерозподілити повноваження у сфері оперативного й гуманітарного розмінування, аби покращити координацію процесу", - розповів голова уряду.

Він зазначив, що за підсумками наради поставив перед міністерствами та відповідальними особами низку завдань, зокрема пришвидшити процес запуску Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародних коштів безпосередньо на розмінувальну діяльність.

"Ми вже сформували велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучили 1,2 млрд доларів допомоги для розмінування. Гуманітарне розмінування — ключовий елемент швидкого відновлення. Наша мета — постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста, інфраструктуру", - написав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #вибухонебезпечні_предмети

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