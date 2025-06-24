Інтерфакс-Україна
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13:03 24.06.2025

Директорка УЦОЯО Вакуленко: якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів, то потрібно дещо почекати з вищою освітою

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Директорка УЦОЯО Вакуленко: якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів, то потрібно дещо почекати з вищою освітою

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів школи, то потрібно дещо почекати з вищою освітою і надолужити шкільні програми.

"Якщо мова йде про творчі спеціальності, то коефіцієнт (до результатів тестування - ІФ-У) застосований до математики є мінімальний, питання тільки в тому, щоб подолати пороговий бал", - сказала Вакуленко на брифінгу у вівторок в Києві, коментуючи НМТ з математики.

Вона відзначила, що цього року пороговий бал складає 5 тестових балів 32 можливих, а завдання, які потрібно виконати на цей тестовий бал складаються з програми 5-7 класів.

"На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти", - підкреслила директорка УЦОЯО.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #уцояо #нмт #вакуленко

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