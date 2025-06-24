Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

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Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа.

Про це стало відомо з трансляції, яку вело AP.

"Звичайно, я хочу поговорити з вами про те, на чому треба зосередитися, що для нас найважливіш – спільне виробництво дронів. Зараз ми бачимо, що це є пріоритетом для світу. Всім добре відомо, що рівень технологій в Україні під час війни дуже зріс. Ми маємо ці технології і хочемо поділитися ними з нашими партнерами", - сказав Зеленський під час преспідходу зі Схофом.

Окрім того, президент подякував Нідерланди за оголошений пакет допомоги.

"Це буде дуже корисно для нас на полі бою, а також для нашого внутрішнього виробництва", - додав Зеленський.

Він також повідомив, що планує обговорити з прем’єр-міністром Нідерландів кластери щодо вступу України в ЄС.