Видані окупаційною владою документи є недійсними, але є можливість визнання окремих фактів через ДРАЦС чи суд - Мін'юст

Законодавством України передбачено механізми, які дозволяють громадянам, що проживали на тимчасово окупованих територіях, визнати окремі факти, що мають юридичне значення для них, повідомляє Міністерство юстиції.

"В умовах триваючої збройної агресії рф громадяни України, які виїжджають з тимчасово окупованих регіонів, нерідко зтикаються з ситуаціями, повʼязаними з визнанням документів, виданих окупаційною владою. Українське законодавство чітко регламентує: такі документи не мають юридичної сили в Україні. Водночас передбачено можливість визнання окремих фактів, що мають юридичне значення для громадян", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що згідно з законом "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", нормативно-правові акти окупаційних адміністрацій РФ є недійсними та не створюють жодних правових наслідків, а недійсність цих актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована.

Водночас чинне законодавство передбачає можливість державної реєстрації фактів народження, смерті, встановлення батьківства, шлюбу чи розірвання шлюбу на підставі поданих документів, що підтверджують факт, незалежно від місця їх оформлення, або на підставі рішення суду.

Так, громадяни України або їхні законні представники можуть звернутися до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) на підконтрольній території України із заявою про державну реєстрацію відповідного факту, а до заяви додати документи, які підтверджують цей факт.

"У такому випадку орган ДРАЦС зобов’язаний прийняти заяву та розглянути подані документи. Якщо надані документи не можуть бути використані для проведення державної реєстрації, заявнику роз’яснюється право звернутися до суду для встановлення відповідного факту. На підставі рішення суду орган ДРАЦС проводить державну реєстрацію і вносить відомості до Державного реєстру актів цивільного стану", - розповіли у відомстві.