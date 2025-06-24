Інтерфакс-Україна
Події
06:32 24.06.2025

Канада та ЄС обіцяють посилювати санкційний тиск на Росію

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Європейський Союз та Канада продовжать запроваджувати санкції проти Росії, поки вона не припинить війну в Україні.

"Ми посилюватимемо тиск на Росію, запроваджуючи подальші санкції та вживаючи заходів для недопущення їх уникнення, а також упевнившись, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить свою загарбницьку війну проти України й не відшкодує їй завдані цією війною збитки", - йдеться у спільній заяві.

Канада та ЄС пообіцяли "забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини й інші серйозні злочини, повʼязані із загарбницькою війною Росії".

"Ми також залишаємося рішуче налаштованими підтримувати відновлення та конструкцію України", - наголошується у документі.

Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2025/06/23/joint-statement-enduring-partnership-ambitious-agenda

Теги: #тиск #канада #єс #рф

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