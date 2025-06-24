Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії, на якій обговорили виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, повідомляє пресслужба Офіса глави держави.

Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

"Також обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/u-chatham-house-prezident-ukrayini-zustrivsya-z-kerivnikami-98593