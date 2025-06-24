Інтерфакс-Україна
Події
02:16 24.06.2025

Іран заперечив отримання пропозицій щодо припинення вогню - ЗМІ

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Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Публікація CNN з’явилася приблизно в той же час, коли президент США Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Чиновник зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу до досягнення тривалого миру, і що він розглядатиме заяви Ізраїлю та США як "обман", спрямований на виправдання атак на інтереси Ірану.

"У цей самий момент ворог вчиняє агресію проти Ірану, а Іран знаходиться на межі посилення своїх ударів у відповідь і не збирається слухати брехню своїх ворогів", – сказав чиновник.

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-us-strikes-06-23-25-intl-hnk#cmc9lse6g001a3b6nr1gx8whn

Теги: #іран #заперечення #ізраїль

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