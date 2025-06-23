Інтерфакс-Україна
Події
21:41 23.06.2025

Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, американська сторона стверджує, що не влучили – ЗМІ

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Жодна іранська ракета не влучили в авіабазу США Аль-Удейд у Катарі, повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника після того, як Іран у понеділок здійснив спробу атаки бази з використанням ракет малої та середньої дальності.

Перед тим Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, на іракській базі в стані тривоги, у Бахрейні було чути звуки сирени.

Після цього над столицею Катару Дохою були помічені ракети. Reuters також опублікував фото ракет-перехоплювачів в небі над Дохою, яка розташована на північний схід від американської авіабази. Збройні сили Ірану заявили, що вони завдали "руйнівної та потужної" ракетної атаки по базі Аль-Удейд.

Джерело: https://www.reuters.com/world/world-braces-irans-response-trump-raises-idea-regime-change-2025-06-23/

Теги: #іран #катар #авіабаза #сша

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