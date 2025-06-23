В Шевченківському районі столиці пошкоджено 30 об'єктів, триває ліквідація наслідків влучання - КМВА

Фото: ДСНС

У Шевченківському районі столиці триває операція з ліквідації наслідків ракетного влучання армії РФ по житловому будинку, відомо про дев'ятьох загиблих, серед них 11-річня дитина, та 25 постраждалих, пошкоджено 27 житлових будинків, три заклади освіти, та біля 40 автомобілів, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у понеділок.

"В Шевченківському районі вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки. Район дуже постраждав. Понад 30 пошкоджених обʼєктів, з яких 27 - житлові будинки, 3 заклади освіти, майже 40 автівок. Як і минулого разу, ворожа ракета влучила в житловий будинок та фактично прошила його до підвалу. 9 осіб загинули, 25 постраждали… Найбільше болить, коли гинуть діти. Російська ракета забрала життя 11-річної дівчинки та її мами", - написав він у Телеграмі.

За його словами, на місці протягом дня 31 одиниця техніки вивезла понад 600 м3 будівельного сміття. До пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці ДСНС, правоохоронці.

Ткаченко повідомив, що в районі працюють гуманітарні штаби, людям надають всебічну підтримку.

"Наразі 72 постраждалих подали заяви на виплату 10 тис. грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Також прийнято 23 заяви по "єВідновленню". Крім цього, 16 осіб звернулися за компенсацією для оренди житла (40 тис. одразу, 20 тис. щомісяця)", - проінформував начальник КМВА.

Він подякував всім, хто працює на місці трагедії — рятувальникам, поліцейським, лікарям, комунальникам та волонтерам.