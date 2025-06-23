Міноборони заперечує чутки про збір цифрових даних та відстеження геолокації в "Резерв+"

"Резерв+" не відслідковує геолокацію та цифрові данні військовозобов'язаних, повідомила у пресслужбі міністерства оборони України.

"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ — зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета — посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в понеділок.

У Міноборони наголосили, що Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів.

"Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях", - повідомили в відомстві.

Крім того, зазначається, що на жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+.

"Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", - зауважили в оборонному відомстві.

У міністерстві зазначили, що Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру "Оберіг".

"Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки", - наголосили в Міноборони.