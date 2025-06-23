Єрмак вважає, що Зеленський має балотуватися на другий термін після війни

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Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у президентських виборах, які будуть призначені після завершення війни в Україні, переконаний голова Офісу голови держави Андрій Єрмак.

"Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності" – сказав Єрмак в інтерв'ю The Times, опублікованому в понеділок.

Він назвав Зеленського "демократом" і пообіцяв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки "з'явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан.

При цьому Єрмак назвав звинувачення мера Києва Віталія Кличка в бік Зеленського "нісенітницею", сказав, що захоплюється Кличком як "великим спортсменом", і що його свобода критикувати уряд свідчить про відданість України демократії.