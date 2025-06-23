Інтерфакс-Україна
Події
19:38 23.06.2025

Єрмак вважає, що Зеленський має балотуватися на другий термін після війни

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Єрмак вважає, що Зеленський має балотуватися на другий термін після війни
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у президентських виборах, які будуть призначені після завершення війни в Україні, переконаний голова Офісу голови держави Андрій Єрмак.
"Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності" – сказав Єрмак в інтерв'ю The Times, опублікованому в понеділок.
Він назвав Зеленського "демократом" і пообіцяв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки "з'явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан.
При цьому Єрмак назвав звинувачення мера Києва Віталія Кличка в бік Зеленського "нісенітницею", сказав, що захоплюється Кличком як "великим спортсменом", і що його свобода критикувати уряд свідчить про відданість України демократії.

Теги: #єрмак #вибори #президент

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