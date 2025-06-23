Трамп закликає перевірити висловлювання Медведєва про готовність низки країн надати ядерний боєкомплект Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що потрібно вивчити заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про готовність деяких країн передати Ірану ядерний боєкомплект.

"Чи чув я, як колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв, недбало кидаючись словом на букву "Я" (ядерний!), сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це НЕГАЙНО", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що "до слова на букву "Я" не можна ставитися так недбало". "Напевно, тому Путін - "БОСС", - додав президент США

Напередодні Медведєв заявив у телеграм-каналі, що американські удари по іранських ядерних об'єктах майже не завдали їм шкоди, але тепер Тегеран продовжить роботу над отриманням ядерної зброї.

Також Медведєв зазначив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".