Інтерфакс-Україна
Події
17:54 23.06.2025

Кабмін визначив механізм нарахування та сплати ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок агресії проти України

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Кабмін визначив механізм нарахування та сплати ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок агресії проти України

Кабінет міністрів визначив механізм нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, внесено зміни до порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, що наберуть чинності з 1 січня 2026 року.

Так, визначено механізм нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Передбачено забезпечення Пенсійним фондом України обчислення єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та подання до податкового органу звітів про нарахування та сплату єдиного внеску за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, за період до набрання чинності цими змінами до вищезазначеного порядку.

Теги: #кабмін #єсв

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