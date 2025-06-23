Чернишов після розмови з НАБУ: мав конструктивний діалог, ознайомлююся з усіма наданими документами

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов після відвідин Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявив, що мав конструктивний діалог і наразі ознайомлюється з усіма наданими документами.

"Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами", - написав Чернишов в мережі Facebook.

Раніше у понеділок, Чернишов заявив, що прибув до НАБУ, щоб розібратися в ситуації щодо можливих процесуальних дій по відношенню до нього.

В свою чергу, журналіст Олег Новіков у пабліку про справи НАБУ/САП NABU Daily повідомив, що Чернишову у понеділок була вручена підозра.

"Чернишов прийшов в НАБУ і отримав підозру. НАБУ і САП повідомили про підозру віцепре'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 12 та 13 червня викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини. 22 червня Чернишов прибув з відрядження в Україну.