Інтерфакс-Україна
Події
17:31 23.06.2025

Келлог та Лукашенко обговорювали війну в Україні

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Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог прокоментував свій візит до Білорусі, зазначивши, що обговорював з Олександром Лукашенко, зокрема, війну РФ проти України.

"Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул вів дискусії про двосторонні відносини між США та Білоруссю, які призвели до звільнення 14 довгостроково утримуваних політичних в'язнів з шести країн, включаючи Японію та Польщу. Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну та припинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х у понеділок.

Раніше повідомлялось, що Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів за підсумками візиту у Мінськ спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, повідомив його заступник Джон Коул.

За даними ЗМІ, наразі відомо про звільнення Сергія Тихановського, екс-доцентки БДУ Наталії Дуліної, анархіста Акіхіро Гаєвски-Ханада, журналіста Ігоря Карнея, громадянки Швеції Галини Краснянської та засудженого у справі "Союзу білоруського національного щита" Кирила Балахонова.

Теги: #лукашенко #келлог

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