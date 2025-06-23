Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

Україна отримала $190 млн на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Його мета — створення стійкої інфраструктури в складних умовах. Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки Уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.