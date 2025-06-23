Інтерфакс-Україна
Події
16:46 23.06.2025

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

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Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/

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Рятувальники деблокували з-під завалів пошкодженого через ворожу повітряну атаку будинку у Шевченківському районі тіло дев'ятої загиблої людини, повідомили у Київський міській військовій адміністрації (КМВА) у понеділок.

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває", - написав начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Як повідомили у Київський міській державній адміністрації (КМДА), рятувальники ще шукають дитину, яка була у квартирі з матір'ю, тіло жінки дістали.

Як повідомили пізніше в Київській міській прокуратурі, з-під руїн будинку дістали тіло жінки та її дитини.

"Кількість загиблих у Києві в Шевченківському районі зросла до 9 осіб. Останніми з під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку".

Раніше повідомлялось про вісьмох загиблих та 33 постраждалих через комбіновану ракетно-дронову атаку армії агресора у понеділок вранці.

Теги: #київ #загиблі #обстріл

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