Інтерфакс-Україна
Події
16:10 23.06.2025

Сирський: за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів

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Сирський: за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів
Фото: https://www.facebook.com/

Сили оборони України минулого тижня знешкодили майже 7,5 тис. окупантів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Одне з ключових завдань - знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. Лише за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Дякую захисникам та захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", - додав Сирський.

Теги: #сирський

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