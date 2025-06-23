Сирський: за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів

Фото: https://www.facebook.com/

Сили оборони України минулого тижня знешкодили майже 7,5 тис. окупантів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Одне з ключових завдань - знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. Лише за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Дякую захисникам та захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", - додав Сирський.