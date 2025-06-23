Інтерфакс-Україна
Події
15:56 23.06.2025

Голова СБУ: РФ планувала теракт з підривом Дениса Єрмака для впливу на переговорний процес у Стамбулі 15 травня

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РФ готувала теракт з підривом Дениса Єрмака на 15 червня, щоб вплинути на переговорний процес у Стамбулі, в якому брав участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк на зустрічі з журналістами.

Малюк розказав, що брат голови Офісу президента - Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР, в Іноземному легіоні. "Але окрім того, зараз працює на дронах, більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення", - сказав голова СБУ.

За словами Малюка, варіант ліквідації був наступний: Денис Єрмак перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження - по ньому відпрацьовують вибуховим пристроєм.

"Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав в Київ, зняв квартиру. Нам вдалося, поки він купував всі необхідні компоненти, поставити відео і аудіо контроль в квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій", - розказав голова СБУ.

Окрім цього, як зазначив Малюк, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону: співробітники СБУ зафіксували багато розмов, в яких куратори в деталях управляли всім процесом.

"Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор", - зазначив голова української спецслужби.

Що стосується безпосередньо спостереження, то цим займався 14-річний хлопець.

"Проводив "візуалку" в дворі, за місцем проживання. На той момент Денис перебував по БРці на Запоріжжі, але дружина і двоє дітей перебували в Києві. Зі зрозумілих причин ми забрали їх з адреси", - додав голова СБУ.

Він уточнив: "Русаки дуже поспішали, їм кров з носу потрібно було це зробити. Виконувати планували мега нахабно…. Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку".

За словами Малюка, це була класична схема використання "втемну". "Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима", - додав він.

При цьому Малюк наголосив, що РФ планувала здійснити теракт до 15:00 15 травня.

"Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", - підсумував він.

Теги: #малюк #денис_єрмак #сбу #теракт #рф

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