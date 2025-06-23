Раді пропонують посилити відповідальність за порушення порядку проведення мобілізації

Народна депутатка Анастасія Ляшенко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за порушення порядку проведення мобілізації.

Відповідний законопроєкт №13393 про внесення змін до Кримінального кодексу та інших законів щодо посилення відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 337-1 та 337-2, які передбачають посилення відповідальності посадових осіб, працівників та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за перевищення влади або службових повноважень.

Так, умисні дії, що завдали істотної шкоди правам чи свободам громадян, каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Перевищення влади, що супроводжувалося насильством, погрозами, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або було болісним та принижувало гідність потерпілого без ознак катування каратимуться позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

У випадках, коли такі дії спричинили тяжкі наслідки або були вчинені під час воєнного чи надзвичайного стану, пропонується карати винних позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за порушення проведення

медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби. Зокрема, йдеться про випадки, коли унаслідок таких порушень громадянин або безпідставно призивається, або неправомірно звільняється чи виключається з військового обліку. Такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Якщо порушення вчинене повторно або в особливий період (крім воєнного стану), передбачено покарання на строк від трьох до шести років. Якщо ж порушення відбувається під час воєнного чи надзвичайного стану — покарання може сягати від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Крім того Ляшенко пропонує внести зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", які передбачають обов’язкову відеофіксацію процедури проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи).