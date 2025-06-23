Інтерфакс-Україна
Події
13:09 23.06.2025

Зеленський у Великій Британії проведе низку зустрічей, зокрема з королем

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Зеленський у Великій Британії проведе низку зустрічей, зокрема з королем

Під час свого візиту у Великій Британії президент України Володимир Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з королем Карлом ІІІ і премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Під час візиту президент України зустрінеться із королем Карлом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", - сказав Никифоров.

Окрім того, Зеленський поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Відомо, що президент уже прибув до Великої Британії.

Теги: #зеленський #велика_британія

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