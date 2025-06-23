12:51 23.06.2025
Трамп візьме участь у гаазькому саміті НАТО
Президент США Дональд Трамп прямує в Гаагу для участі в саміті Організації Північноатлантичного альянсу.
Це випливає з висловлювання посла США в НАТО Метью Вітакера на онлайн брифінгу для журналістів.
"Лідери 32 країн направляються у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт", - сказав він.
Вітакер висловив переконання, що дякуючи лідерству Трампа, "НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП".