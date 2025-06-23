Інтерфакс-Україна
Події
07:01 23.06.2025

Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС

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Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС
Фото: ДСНС

Внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів у Київській області в понеділок вранці зафіксовано значні руйнування та пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони. Під час повторного обстрілу травмовані двоє рятувальників.

У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Площа пожежі становить 1 500 кв. м, триває її ліквідація.

"Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Теги: #наслідки #київщина #атака #постраждалі

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