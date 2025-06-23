Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС
Внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів у Київській області в понеділок вранці зафіксовано значні руйнування та пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони. Під час повторного обстрілу травмовані двоє рятувальників.
У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Площа пожежі становить 1 500 кв. м, триває її ліквідація.
"Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.