Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС

Фото: ДСНС

Внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів у Київській області в понеділок вранці зафіксовано значні руйнування та пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони. Під час повторного обстрілу травмовані двоє рятувальників.

У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Площа пожежі становить 1 500 кв. м, триває її ліквідація.

"Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.