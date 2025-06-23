У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки - ДСНС

Столиця України вночі зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії із застосуванням безпілотників та балістичних ракет, місті зафіксовано численні руйнування та пожежі, роботи з ліквідації наслідків тривають, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Шевченківському районі в результаті влучання пошкоджено перекриття четвертого і п’ятого поверхів п’ятиповерхового житлового будинку, частково зруйновано дах. У дворі спалахнула пожежа автомобілів. Рятувальники проводили евакуацію мешканців за допомогою автодрабини та триколінної драбини. Врятовано сім осіб, серед яких — одна вагітна жінка.

У Солом’янському районі пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували загоряння даху будівлі бізнес-центру. Крім того, горіла офісна будівля на площі 800 кв. м — роботи з гасіння ще тривають.

Також зафіксовані займання на відкритій місцевості внаслідок падіння уламків дронів, а також пошкодження нежитлових споруд.

"У ніч проти 23 червня Київ вчергове опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом’янському та Шевченківському районі", — йдеться в повідомленні ДСНС, оприлюдненому в телеграм-каналі вранці понеділка.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/44854