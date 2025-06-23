Загинула жінка в Білоцерківському районі Київщини через ворожу атаку – ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Білоцерківський район Київської області загинула жінка 1957 року народження, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження", – зазначив Калашник.

Також, за його словами, дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом особам надана медична допомога на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти в трьох районах Київської області.

Зокрема, у Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків. У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок, зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5931