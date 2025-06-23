Інтерфакс-Україна
Події
03:48 23.06.2025

Київщина зазнала масованої атаки ворожих БпЛА, є руйнування приватних будинків — ОВА

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Київська область перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"В Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено", — повідомив Калашник.

Крім того, за його словами, у Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

"Більш детальна інформація згодом. Ворожа атака продовжується. Залишайтеся в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", — додав начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5927

Теги: #наслідки #київщина #атака

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