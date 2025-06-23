Інтерфакс-Україна
Події
03:08 23.06.2025

Унаслідок нічної атаки на Київ зафіксовані пожежі та пошкодження у кількох районах, госпіталізовано двох осіб — Кличко

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У ніч понеділка унаслідок ворожої атаки на Київ уламки БпЛА впали в кількох районах столиці, спричинивши пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Двоє людей госпіталізовані, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на двоповерховий житловий будинок. Загоряння та потерпілий немає", — написав Кличко у Телеграм.

У Солом’янському районі зафіксовані загоряння в приватному секторі та в нежитловій будівлі, а також падіння уламків біля житлового будинку.

"Медики госпіталізували двох постраждалих, надали допомогу та далі вони потребують амбулаторного лікування", — зазначив мер.

У Святошинському районі уламки пошкодили скління вікна в одній із квартир багатоповерхівки. Пожежі та потерпілих немає: "Також на Святошино уламки БпЛА впали впали на відкритій території стадіону. Потерпілих та загоряння немає".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4877

Теги: #київ #наслідки #атака

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