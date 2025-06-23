Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі Києва не підтвердилась — КМВА

Інформація про влучання у багатоповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці не підтвердилась, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась", — написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Раніше він писав, що попередньо у Святошинському районі Києва було зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1344