Інтерфакс-Україна
Події
01:59 23.06.2025

Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі Києва не підтвердилась — КМВА

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Інформація про влучання у багатоповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці не підтвердилась, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась", — написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Раніше він писав, що попередньо у Святошинському районі Києва було зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1344

Теги: #київ #наслідки #атака

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