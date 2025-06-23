У Святошинському районі Києва зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, також уламки впали на відкриту територію — КМВА

У Святошинському районі Києва попередньо зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", — написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, уламки впали на відкритій території в цьому ж районі.

"Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікуємо підтвердження інформації", — додав він.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1340

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